MLB霍斯金斯雙響砲 費城人國聯冠軍賽聽牌[影]

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MLB費城人靠霍斯金斯（右）單場雙響砲演出，以10比6擊敗教士，在國聯冠軍賽以3比1聽牌。左為舒瓦伯。（圖取自twitter.com/Phillies）

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（中央社費城22日綜合外電報導）費城人、教士今天先發投手都投不滿1局就遭重擊退場，費城人靠霍斯金斯單場雙響砲演出，以10比6擊敗教士，在國聯冠軍賽以3比1聽牌，可望在明天於主場搶下世界大賽門票。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍戰，費城費城人在打完前3場比賽後，在7戰4勝制的賽事中以2比1領先聖地牙哥教士；今天兩隊在費城進行第4戰，費城人有機會在主場搶下聽牌優勢。

但作客的教士在這場比賽的1局上半先聲奪人，兩出局後，靠馬查多（Manny Machado）中左外野的陽春全壘打先馳得點。德魯瑞（Brandon Drury）之後敲出兩分打點二壘安打，把費城人先發投手斐爾特（Bailey Falter）打退場後，金河成又敲出安打，讓教士進帳第4分。

斐爾特今天只投0.2局，沒有三振、送出1個保送，被打1支陽春砲在內的3支安打，丟掉4分都是自責分。

費城人雖然一開賽就落後，但1下隨即展開反撲。開路先鋒舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出二壘安打，下一棒的霍斯金斯（Rhys Hoskins）揮出中左外野方向的兩分砲，讓地主追回兩分。在瑞爾穆托（J.T. Realmuto）獲保送後，哈波（Bryce Harper）帶有打點的安打讓費城人將落後追到剩下1分差距，也把教士先發投手克萊芬哲（Mike Clevinger）打退場。

影片來源：MLB

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克萊芬哲今天1個人都沒解決，只送出1個保送，被敲出1支全壘打在內的3支安打，丟掉3分都是自責分。

費城人4下首名打者卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）敲出二壘安打，史托特（Bryson Stott）在1出局後擊出的安打，讓兩隊戰成4比4平手。

5上蘇鐸（Juan Soto）揮出右外野方向的兩分彈，讓教士6比4再次領先；但下個半局霍斯金斯回敬一支兩分砲，讓雙方6比6戰平後，哈波、卡斯特亞諾斯各敲出一支帶有打點的安打，讓費城人8比6超前。

接著舒瓦伯、瑞爾穆托分別在6下、7下開轟，讓費城人將領先擴大到10比6，最終以4分之差贏球。

費城人今天獲勝，在系列賽聽牌，兩隊明天將繼續在費城進行系列賽第5戰，費城人有機會在主場拿下國聯冠軍，並率先搶進世界大賽。

費城人此役火力大爆發，全隊4人有4打數2安打的成績，其中霍斯金斯的兩支安打都是全壘打，打進4分打點，哈波貢獻了兩分打點，舒瓦伯、卡斯特亞諾斯也都有1打點進帳。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111023

影片來源：MLB