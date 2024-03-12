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洋基王牌柯爾春訓手肘不適 開幕戰先發存疑

2024/3/12 07:23（3/12 07:31 更新）
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美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾（Gerrit Cole）春訓期間右肘不適，接受核磁共振檢查。圖為2022年5月31日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月12日
美國職棒大聯盟紐約洋基強投柯爾（Gerrit Cole）春訓期間右肘不適，接受核磁共振檢查。圖為2022年5月31日柯爾在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月12日
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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基春訓傳出壞消息。王牌投手柯爾右肘不適，排定今天接受核磁共振（MRI）檢查，如確認受傷或需要休息，28日開幕戰可能無法上陣。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在佛羅里達州的葡萄柚聯盟熱身賽前公布，柯爾（Gerrit Cole）春訓賽後疲勞恢復困難。從每場投45球增加到55球，卻像是賽季中投100球後的感覺，「他通常沒有這種恢復問題」。

布恩說：「我認為有一定程度不適，但不會以他有傷痛來描述。」

33歲的柯爾上季戰績15勝4敗，防禦率2.63，奪三振222次，生涯首度拿下大聯盟投手最高榮譽賽揚獎。他以耐投著稱，2019年12月與洋基簽下9年3.24億美元肥約以來，只因左腿小傷進過一次傷兵名單，過去6個完整賽季都先發30場以上。

布恩說，球團安排今天以核磁共振檢查柯爾右肘，希望找出問題所在。但洋基將徵求多方意見，確切結果可能不會馬上出爐。

柯爾1日對多倫多藍鳥先發主投2局，失3分，是春訓熱身賽唯一出賽。他於7日的隊內模擬賽投3局，共47球，當晚沒有按計畫迎戰底特律老虎。右肘不適接受檢查後，柯爾原訂明天的春訓第2場先發幾乎確定告吹。

洋基本季開幕戰是28日客場迎戰休士頓太空人，柯爾能否先發主投出現變數。

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洋基上季戰績82勝80敗，連6季闖進季後賽的紀錄中斷。洋基積極振作，休賽季換來明星外野手蘇鐸（Juan Soto）補強打線，投手陣容如少了頭號大將柯爾，對團隊戰力無疑是一大打擊。

先發輪值排在柯爾之後的羅登（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、柯特斯（Nestor Cortes）上季都受傷勢困擾，缺乏可靠性。第5號先發施密特（Clarke Schmidt）能否維持去年破繭而出的表現，也有待觀察。（編輯：陳慧萍）1130312

#布恩
#洋基
#柯爾
#美國職棒大聯盟
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