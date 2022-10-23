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U23世界盃棒球賽 日本擊敗韓國奪隊史第2冠

2022/10/23 21:44（10/23 22:17 更新）
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U23世界盃棒球賽23日晚間在天母棒球場上演日韓冠軍戰，賽前日本隊全體球員脫帽唱國歌。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
U23世界盃棒球賽23日晚間在天母棒球場上演日韓冠軍戰，賽前日本隊全體球員脫帽唱國歌。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽冠軍戰日本與韓國交手，日本隊靠著丸山壯史致勝3分砲，終場以3比0奪隊史第2冠，總教練石井章夫激動落淚直言感動，很開心選手做到教練團設定的挑戰精神。

U23世界盃棒球賽日本複賽擊敗韓國，今天兩隊冠軍戰再碰頭，前2局都沒有拿下分數，日本隊3局靠著連續兩次觸身球保送，1人出局後丸山壯史開轟，3分砲幫助球隊取得領先，韓國隊比賽後半段沒能追分吞敗。

日本隊今天投手採用車輪戰，富田蓮先發2局沒被敲出安打，投出1次三振，工藤稜太中繼1局沒有被敲出安打，柳橋巧人中繼投2局被敲1支安打，藤村哲之投1局也被敲1支安打，權田琉成後援1局，5任投手聯手壓制無失分。

日本隊繼2016年後奪下隊史U23世界盃第2冠，賽後教練團及選手難掩激動情緒，石井章夫表示，這批球員很多都是第一次打國際賽，教練團給他們設定的主題是「挑戰」，很開心選手們有實現挑戰的精神。

日本隊此次比賽唯一一敗就是輸給台灣，石井章夫表示，沒有想過最後可以拿下冠軍，感受到選手的成長，所以奪冠後情緒才會比較激動；他也提到雖然這次比賽結果不錯但需要成長，會一直扮演守護選手的角色。

日本隊此次球風改變，短打小球戰術少，追求「強力棒球」，石井章夫表示，這樣的嘗試才剛起步，還需要繼續進步。（編輯：管中維）1111023

2022第4屆U23世界盃棒球賽23日晚間在天母棒球場上演日韓冠軍戰，賽前日本隊與韓國隊列隊唱日、韓國歌。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
2022第4屆U23世界盃棒球賽23日晚間在天母棒球場上演日韓冠軍戰，賽前日本隊與韓國隊列隊唱日、韓國歌。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日
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