丸山壯史U23冠軍戰開轟 帶著確診隊友的鼓勵拚

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽日本隊冠軍戰靠著丸山壯史3分砲，以3比0擊敗韓國，拿下隊史第2冠，陣中2名球員確診無緣參與，丸山壯史帶著他們的份一起努力，「這場比賽一定要贏」。

U23世界盃棒球賽日本隊今天冠軍戰與韓國隊交手，丸山壯史3局敲出3分砲成為功臣，幫助球隊以3比0拿下冠軍，賽後日本隊球員拎著兩件球衣一起慶祝，是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）沒能一同參與冠軍戰的隊友。

丸山壯史表示，2名隊友因為確診沒有辦法參與冠軍戰，今天出發前也有傳訊息到群組，大家都受到很大的鼓勵和鼓舞，「一定要贏下這場比賽」。

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總教練石井章夫表示，雖然沒有預期到丸山壯史可以打出全壘打，但今天丸山壯史首打席跟球的感覺就不錯，有想到可能會打出長打，石井章夫也透露，丸山壯史在國內比賽某次冠軍戰也有開轟，笑說「他是特別喜歡在冠軍戰開轟的球員」。

丸山壯史表示，3局隊友爭取到上壘，才可以有適時發揮、幫助球隊，這次參賽抱持著挑戰心態，可以有好的結果，也會更有信心面對接下來的挑戰。（編輯：陳仁華）1111023