PLG富邦勇士11/5開幕戰 賽前頒冠軍戒

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 台北富邦勇士主場台北和平籃球館開幕週11月5、6日將登場，球團今天宣布，首戰出戰新竹街口攻城獅賽前將辦冠軍戒指頒發儀式，與球迷共享榮耀。

台灣職籃P. LEAGUE+將於11月5日展開新賽季，首戰由尋求3連霸的富邦勇士打頭陣，11月5、6日將打造「富邦證券ONE OF ONE只有我們 主場開幕週」，勇士11月5日先在主場台北和平籃球館迎戰攻城獅，隔日再戰高雄17直播鋼鐵人。

富邦勇士球團今天發布新聞稿表示，延續冠軍傳統，首戰賽前將舉辦冠軍戒指頒發儀式，與球迷共享這份意義非凡、至高的榮耀時刻。

球團指出，全新手工訂製的冠軍戒指戒體選用9K黃金，鑽石顏色為D-E等級，淨度VVS1-VS1等級，並由象徵冠軍金盃的2顆大鑽及30顆小鑽所組成，搭配上季年度口號「憑我相信We Believe」，並刻上「Back 2 Back」代表勇士在PLG連續2年稱霸。

能夠完成2連霸的艱難任務，除了靠場上拚戰的球員與教練團外，球迷也是關鍵，球團表示，11月6日進場的球迷皆可獲得1枚「勇士2連霸冠軍戒」球迷版。

除了賽前冠軍戒指頒發儀式外，球團指出，11月5日預售票已突破8成，當天開場表演還將邀請到出身自男團選秀節目「原子少年」、由節目觀眾及粉絲票選所選出的超人氣潮流男團Ozone到場，隔日則預計邀請新生代當紅新星獻唱表演。（編輯：張雅淨）1111024