林智勝三壘打笑稱腳程依舊 場內轟有想過

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊例行賽倒數第2場，林智勝沒有全壘打，但打出本季第2支三壘打，他還想了各種可能跑出場內全壘打的方式，笑稱自己腳程還是依舊，但也提到已進入備戰季後賽的心情。

中華職棒味全龍隊今天主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊野手林智勝1局敲出高飛犧牲打送回球隊第1分，3局敲出三壘打送回球隊第2分，再靠著隊友安打、高飛犧牲打跑回第3分。林智勝今天雖然沒能達成300轟里程碑，但敲出本季第2支三壘打、貢獻2分打點，幫助球隊以3比0拿勝。

林智勝表示，天母棒球場的風向是逆風，打比較高的球都會被吹回來，「想要在這邊打，只能打平的」，也提到今天吉力吉撈．鞏冠兩次打到外野的深遠飛球，其實都有機會變成全壘打，天母的風真的比其他球場大。

林智勝3局跑出三壘打後，龍隊休息區隊友也很振奮，林智勝笑說：「跑到三壘當下也是嚇一跳，自己的速度依舊。」他也不忘拿陣中腳程快的隊友相比，開玩笑說：「張政禹還差點死在三壘，我都不用挑戰就是三壘打。」

林智勝300轟等了有點久，但他表示，目前不會特別去追求長打，現在已經用季後賽的心情上去打，今天1局三壘有人，不用安打就可以得分、該怎麼做就怎麼做。

要在本季達成300轟里程碑只剩明天最後一場比賽，將與統一獅隊交手，獅隊派出洋投羅昂。林智勝表示，羅昂是很好的投手，但可以在季後賽之前對到，對球隊也有幫助。

林智勝提到，羅昂不管變化球、直球都很有水準，想辦法從羅昂手上拿下分數，再來面對季後挑戰賽對手中信兄弟的洋投希望能有所突破。（編輯：管中維）1111024