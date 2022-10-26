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洪瑞誠推桿神準飆65桿 高雄公開賽首輪獨占鼇頭

2022/10/26 18:45
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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣男子職業高球好手洪瑞誠今天推桿有如神助，全場僅用25推，讓他在高雄公開賽首輪寫下生涯單回合最低的65桿，首輪以低於標準7桿的成績，以2桿之差獨居領先。

總獎金新台幣315萬元的2022高雄公開賽，今天在高雄高爾夫俱樂部開打，洪瑞誠靠著推桿護航，全場猛打8鳥，僅吞下1個柏忌，其中他在第7洞的45呎長推捕鳥，堪稱是代表作。

洪瑞誠賽後表示，今天果嶺速度不算快，因此他也比較敢推，結果看起來也不錯，加上鐵桿準頭也不差，僅有標準3桿的第12洞開球進沙坑，切上果嶺沒掌握好，讓他吞下全場唯一柏忌。

首回以2桿之差暫居第2的「台灣一哥」林文堂，今天表現依舊犀利，共抓6鳥、僅吞1柏忌，他直言推桿也很順手，全場僅用27推，6隻小鳥都是7呎內的短推。

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目前肩傷未癒的林文堂也承認，由於帶傷出賽，功力只剩7成，加上已連續3週出賽，體力也受到影響，不過現在已慢慢能接受自身的不足，不給自己太大壓力，以後會盡量享受比賽過程。

這場比賽有122名台灣好手同場競技，包括107名職業球員與15名業餘選手，共同競桿角逐60萬元冠軍獎金及獎盃，比賽前兩回合結束，將取成績最優的前50名晉級後兩回合決賽。（編輯：陳仁華）1111026

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