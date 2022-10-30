龍隊季後賽壓力不是來自1敗 葉君璋：是陌生感

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊季後挑戰賽與中信兄弟交手，昨天首戰吞敗。被問起帶著1敗進到季後賽壓力是不是很大，龍隊總教練葉君璋卻認為壓力不是來自於1敗，而是第一次打季後賽的陌生感。

中華職棒味全龍隊睽違23年打入季後賽，季後挑戰賽與中信兄弟交手，兄弟為下半季冠軍手握1勝，龍隊帶著劣勢進到季後挑戰賽，昨天首戰又吞敗，讓兄弟率先取得2勝聽牌。

被問起還沒打就帶著1敗是不是會有壓力，葉君璋表示，壓力大不是先帶著1敗的問題，龍隊陣中很多球員都是第一次打季後賽，不知道那是什麼感覺，是陌生的感受，季後賽的張力和例行賽不一樣，壓力的來源應該是這個。

龍隊今天回到主場天母棒球場，全力搶勝、力拚延續戰局。葉君璋表示，要想辦法搶下今天的勝利才有第3戰；其實昨天就有考慮讓洋投霸曼上場，今天如果有合適的機會也會讓霸曼上去。

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兄弟昨天靠著洋投德保拉好投搶下關鍵勝利，今天派出本土投手吳哲源先發。葉君璋表示，有想過吳哲源會是先發人選，但沒有想過是第2場先發，不過兄弟昨天拿下勝利，今天讓吳哲源先發也是合理的安排。

吳哲源本季投出好表現，控球準，並不好打。葉君璋表示，球季一直以來對吳哲源有研究和準備，只是沒有好結果，相信各隊都一樣，一定會對先發投手有研究、擬定策略。（編輯：管中維）1111030