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PGA百慕達錦標賽 俞俊安並列第3生涯最佳

2022/10/31 09:15
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA百慕達錦標賽最終輪以低於標準1桿的70桿，4輪合計267桿，以2桿之差，無緣冠軍，儘管並列第3，但已締造個人美巡賽生涯最佳成績。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）百慕達錦標賽在百慕達的南安普敦（Southampton）舉行，愛爾蘭選手鮑爾（Seamus Power）最終輪繳出4鳥、5柏忌，打出70桿，4輪合計以低於標準19桿265桿，以1桿的優勢，奪得冠軍。

俞俊安靠著上季在次巡賽優異表現，取得2022-2023賽季美巡賽參賽資格，而他本季包括百慕達錦標賽在內，4場比賽有3場晉級，過去美巡賽最佳成績為2021-2022年賽季波多黎各公開賽並列第7。

俞俊安這次在百慕達錦標賽表現不俗，首輪賽事一口氣捕獲3鷹，第2、3輪各揮出66桿、67桿，前3輪結束排名衝上並列第3，僅落後領先群2桿，有機會挑戰PGA生涯首冠。

俞俊安最終輪從第1洞出發，儘管在第4、7洞都吞下柏忌，但他迅速調整好節奏，在第9洞抓鳥止血，轉場後又再進帳2鳥，單日以70桿繳卡，4輪總桿數以低於標準17桿的267桿，並列第3，改寫個人PGA生涯最佳成績。

至於台灣旅美高球好手潘政琮，前3輪結束排名一度暫居並列第13，可惜最終輪表現不理想，揮出74桿，4輪總桿數276桿，並列第44。（編輯：張銘坤）1111031

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