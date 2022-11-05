中職總冠軍賽首戰打序出爐 兄弟王威晨板凳待命

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（中央社記者謝靜雯桃園5日電）中華職棒總冠軍賽今晚在桃園開打，樂天桃猿隊先發捕手為林泓育、陳俊秀扛5棒，期待2名重砲適時火力串聯；中信兄弟隊野手王威晨沒有先發出賽、板凳待命。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽今天在樂天桃園棒球場開打，兩隊先發打序出爐，樂天桃猿隊例行賽多讓成晉、林立連線，但總冠軍賽首戰兩人棒次拆開，林立先發打2棒，成晉移到8棒。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，考慮到成晉是第一次打總冠軍賽、大賽經驗比較少，所以把他移到後段棒次，「後面也需要有人帶動得分攻勢。」

桃猿隊重砲朱育賢今天板凳待命，左外野由藍寅倫先發，曾豪駒表示，主要考量朱育賢近期調整狀況和對戰數據。

中信兄弟先發打序與季後挑戰賽沒有太大的差別，先前左大腿拉傷的內野手王威晨今天板凳待命，三壘由黃韋盛先發，捕手福來喜與先發投手德保拉搭配。

桃猿先發打序1至9棒依序為陳晨威（中外野）、林立（二壘）、藍寅倫（左外野）、林泓育（捕手）、陳俊秀（一壘）、廖健富（指定打擊）、梁家榮（三壘）、成晉（右外野）、林承飛（游擊）。

兄弟先發打序1至9棒依序為岳政華（中外野）、江坤宇（游擊）、許基宏（一壘）、陳子豪（指定打擊）、陳文杰（左外野）、林書逸（右外野）、黃韋盛（三壘）、福來喜（捕手）、岳東華（二壘）。（編輯：張芷瑄）1111105