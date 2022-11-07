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賴主恩晉級拳擊亞錦賽4強 至少銅牌起跳

2022/11/7 12:56（11/7 13:23 更新）
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台灣拳擊好手賴主恩（右）7日在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級，擊敗伊朗選手雷扎伊闖進4強。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）
台灣拳擊好手賴主恩（右）7日在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級，擊敗伊朗選手雷扎伊闖進4強。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣拳擊好手賴主恩今天凌晨在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級8強賽，以4比1擊敗伊朗選手雷扎伊闖進4強，確定至少銅牌起跳，這也是台灣繼2011年後，再有男子選手在亞錦賽奪牌。

2022年亞洲拳擊錦標賽在約旦安曼舉行，台灣拳擊代表隊這次共派出5男、5女參賽。

26歲的賴主恩昔日為2016年里約奧運國手，這次參加亞錦賽，前2輪分別擊敗阿富汗選手穆哈瑪迪（Abdullah Mohammadi）、吉爾吉斯選手塔希耶夫（Zhantoro Tashiev），闖進8強。

賴主恩8強賽出戰伊朗選手雷扎伊（Ashkan Rezaei），再以4比1過關，由於拳擊不打銅牌戰，等於提前為台灣預約1面獎牌、至少銅牌起跳，成為自2011年高誌遠、楊育庭後，再有台灣男子拳擊好手登上亞錦賽頒獎台。

賴主恩賽後接受大會訪問時表示，經過多年努力，他終於獲得亞錦賽的獎牌，特別感謝教練的協助，同時已準備好迎接4強賽的挑戰。

另外，東京奧運拳擊女將吳詩儀這次榮膺女子60公斤級頭號種子，首輪輪空，8強迎戰塔吉克選手祖爾凱納羅娃（Shoira Zulkaynarova），吳詩儀前2回合都取得領先優勢，後來因對手被取消資格，吳詩儀直接晉級4強。

吳詩儀過去曾在2019年亞錦賽摘下銀牌，這次確定再為台灣添一面獎牌。（編輯：管中維）1111107

台灣拳擊女將吳詩儀（左）這次在亞洲拳擊錦標賽也晉級4強。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）
台灣拳擊女將吳詩儀（左）這次在亞洲拳擊錦標賽也晉級4強。（圖取自facebook.com/ASBC.Official）
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