黃暐傑續留美職 無論先發後援、有位置就好

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投手黃暐傑（中）確定與美職舊金山巨人隊續約，被問起先發和後援哪個位置比較喜歡，黃暐傑笑說「喜歡投球，有位置就好」，也表示如果明年球季的定位還是先發，希望可以讓自己更穩定。中央社記者謝靜雯攝 111年11月12日

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）投手黃暐傑確定與美職舊金山巨人隊續約，黃暐傑說上大聯盟是所有人的夢想，今年先發場次多、體力調整和穩定性都要再加強，被問起喜歡先發還後援，他說：「喜歡投球、有位置就好」。

黃暐傑去年與舊金山巨人隊簽約、2年等待後重回美職體系，他透露球季結束隔天球團就有想與他續約的消息，今天經紀公司也證實，黃暐傑與巨人隊續約，簽下小聯盟合約、附帶明年大聯盟春訓。

對於今年球季表現黃暐傑自評「還行」，也提到重要的是把身體顧好，表示在美職體系打球的所有人都想拚上大聯盟。

黃暐傑今年前半段主要是後援出賽，6、7月開始移往先發，今年先發出賽場次為旅美生涯新高，他表示後援和先發的差別是投1、2局跟投比較多局的不同而已，但也強調還需要修正的地方很多。

黃暐傑細數，包括控球、局間體力調整都需要加強，今年球季也有遇到傷勢，傷癒歸隊之後，每場先發教練團都有控制球數，用球數慢慢拉長，照著教練團的規劃走，直到最後一場用球數限制才拉高到90球。

被問起先發和後援哪個位置比較喜歡，黃暐傑笑說：「我喜歡投球，有位置就好」，也表示如果明年球季的定位還是先發，希望可以讓自己更穩定。

2023年世界棒球經典賽教練團也有詢問黃暐傑意願，黃暐傑表示有被詢問就很開心，但因為卡到大聯盟春訓已經婉拒，目前回美行程還沒有確定，球隊也有規劃訓練計畫。（編輯：張芷瑄）1111112