國際衝浪公開賽 國海院提供高解析即時浪湧資訊

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（中央社記者洪學廣、盧太城台東12日電）一年一度的「台灣國際衝浪公開賽」今天在台東金樽漁港拉開序幕，國家海洋研究院配合賽事活動，現場提供金樽海域高解析即時波浪、湧浪觀測與預測資訊服務。

國家海洋研究院今天新聞稿表示，配合賽事出動X-band雷達機動站進行現場海況觀測，將觀測數據與最先進的海洋預報轉譯成易理解的圖表資訊及海洋運動能力等級建議，現場提供金樽海域高解析即時波浪、湧浪觀測與預測資訊服務。

備受國際矚目「台灣國際衝浪公開賽」今天在金樽漁港盛大開幕，展開為期9天衝浪賽事，過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國外選手無法來台參賽。今年台東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)再次合作，在賽事邁入第12年之際迎回國際選手來台參賽。

台東縣副縣長王志輝表示，這次賽事除了男子短板QS3000積分賽，首次在台舉辦女子短板QS5000積分賽，吸引來自13個國家地區、123位頂尖及新秀選手參賽，比賽精彩可期。參賽選手也入境隨俗，下午開幕活動接受東河地區部落耆老以阿美族傳統儀式祈福、獻酒祝禱，祈求賽事圓滿順利，並歡迎遠道而來的國外選手。

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縣府交通及觀光發展處指出，這次賽事是WSL今年全球最後一場高積分賽，將決定選手能否進入2023年WSL；全球僅8場，僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)資格，吸引包括亞洲區女子QS積分排名前4名選手、亞洲區男子QS積分排名第1、2選手、澳洲區男子QS積分排名第1選手等全球頂尖好手參賽搶分；台灣衝浪國手邱晉豪和出身蘭嶼達悟族的選手王之光，也將站上國際衝浪舞台與各國選手同場較勁。

依台東縣政府資料，台東具備發展水域活動優勢，強勁東北季風為東部海岸帶進許多優質好浪，從金樽、東河、基翬到長濱，無論是浪的大小、推力、形狀、品質都具備得天獨厚條件；金樽穩定浪況更是備受國際肯定，是全台唯一國際衝浪賽事比賽場地，更曾連續3年被選定為世界長板總冠軍比賽場域，是國際衝浪積分賽重要一站。（編輯：孫承武）1111112