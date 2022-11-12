江少慶看小朋友笑容找初衷 打經典賽不排斥

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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（後中）12日現身「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，這也是他連續第4年參加訓練營活動，江少慶說，看小朋友打球很開心，也勾起很多回憶，能讓自己找回棒球路上的初衷，中央社記者謝靜雯攝 111年11月12日

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）中職富邦悍將隊投手江少慶連4年參加棒球營，看著小朋友的笑容找回打棒球初衷；對於明年經典賽，江少慶說在球季末球場「散步」時巧遇林岳平，不會排斥、就看身體和戰力考量。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶連4年參加「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」、擔任訓練營教練，他表示很喜歡看小朋友打球，每年球季結束，看小朋友打球很開心，也勾起很多回憶，讓自己找回棒球路上的初衷，也有更明確的目標，「我小時候也跟他們一樣，從他們笑容中重新找熱情。」

江少慶表示，目前季後的訓練在重訓打底階段，保持身體的柔軟度、加強核心肌群，目前的訓練方式和過去幾個球季差不多，但調整到越來越接近比賽期，可能就會加入一些球技相關的東西，到時候可能就會有點不同。

江少慶自評各方面都還需要再加強，每年身體的變化不一樣，需要找出適合的方式，訓練前期是重訓，之後會依照身體變化，如果發現某個地方特別強壯，可能就要再隨時調整、搭配球技層面調整。

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江少慶在2017年就打過世界棒球經典賽，他表示當時自己是小老弟，跟著學長一起拚，在與荷蘭交手的比賽也有登板、很刺激，打國際賽對球員來說是很好的指標，但壓力一定會有。

江少慶也透露，季末在新莊棒球場主場賽事與統一獅隊交手，賽前球場「散步」時遇到經典賽台灣隊總教練林岳平，也有詢問自己意願，「我有回覆不排斥，就看身體狀況如何」，這段期間還是以備戰球季方式調整，最後會不會打經典賽就看教練團的戰力考量。（編輯：張芷瑄）1111112