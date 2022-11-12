陳柏毓體驗真正美國生活 鄭宗哲煮肉燥飯分享

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旅美海盜隊投手陳柏毓（前右2）12日現身棒球訓練營活動，為首度擔任棒球營教練，他受訪時表示，先前有在MLB CUP活動中指導過小朋友，但這個訓練營很不一樣，很多資深前輩一起，「我不把自己當教練，帶著小朋友一起玩，也把握機會請教前輩們問題。」中央社記者謝靜雯攝 111年11月12日

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（中央社記者謝靜雯彰化12日電）旅美海盜隊投手陳柏毓首度任棒球訓練營教練，他也把握機會請教陣中前輩江少慶，旅美生涯第2年、搬出基地後開始體驗真正的美國生活，與鄭宗哲互相照應，鄭宗哲也會下廚煮肉燥飯。

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓首度參賽「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」、擔任教練，他表示先前有在MLB CUP活動中指導過小朋友，但這個訓練營很不一樣，很多資深前輩一起，「我不把自己當教練，帶著小朋友一起玩，也把握機會請教前輩們問題。」

陳柏毓抓準機會，請教也有旅美資歷的富邦悍將隊投手江少慶，包括生活上的適應等，江少慶跟他說「加油，美國生存不容易，認真做、投入訓練，不要想這麼多。」

陳柏毓2021年展開旅美生涯，今年是旅美第2年，他表示今年離開基地、搬到外面跟隊友一起生活，才真正比較有在美國生活的感覺。室友除了同樣來自台灣的野手鄭宗哲外，還有一個美國籍隊友。「他人很好，因為有車，也很樂於載我們去球場。」

陳柏毓表示，今年體驗球季間長距離的移動，行李要搬來搬去，還要適應不同地區比較大的冷熱溫差，都是新的挑戰。

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陳柏毓與鄭宗哲互相照應，比完賽也會用投手、野手不同的眼光互相討論，今年球季鄭宗哲有段時間受傷，生活上有些事情需要依賴陳柏毓；鄭宗哲也笑說自己很挑食，今年下廚的機會變多，也學會煮肉燥飯、有跟陳柏毓一起分享。

陳柏毓有接到2023年世界棒球經典賽教練團詢問意願，他表示如果有機會入選、當然很樂意，但還是要看海盜隊那邊的回覆；目前季後訓練進度還在重量階段，去年休賽季的訓練、在今年球季有不錯的效果，今年也參考去年的訓練規劃。（編輯：屈享平）1111112