台鋼雄鷹首場對外賽輸兄弟 約4000球迷入場

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職台鋼雄鷹隊首場對外練習賽，今天與中信兄弟交手，吸引約4000名球迷入場，台鋼比賽前半段取得領先，守備投手3局有狀況讓兄弟超前比數，終場以2比4吞敗。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今天安排首場對外練習賽，在高雄澄清湖棒球場迎戰中信兄弟隊，也開放球迷入場觀賽，根據球團統計，吸引約4000名球迷入場，反應不錯。

台鋼雄鷹派出今年選秀第4輪尾指名投手黃紹睿先發，選秀狀元曾子祐則先發打2棒、守游擊。

台鋼雄鷹開賽有攻勢，1局靠著失誤，林家鋐、曾宸佐接連安打，黃劼希高飛犧牲打先馳得點，2局1人出局後靠著陳致嘉二壘打開啟攻勢，再靠著滾地球、投手犯規跑回第2分。

兄弟前2局沒有拿下分數，3局黃鈞麟、劉貴元接連敲出安打，靠著野手選擇跑回第1分，周委宏安打推進，再靠著失誤、跑回追平分。

台鋼3局投手、守備都有狀況，兄弟延續攻勢搶分，2人出局後接連選到2次四壞保送、1次觸身球保送，擠回2分，單局攻下4分超前比數，也奠定勝基。

兩隊比賽後半段都沒有再添分數，台鋼雄鷹首場對外練習賽吞敗；台鋼先發投手黃紹睿投2.1局被敲2支安打，投出1次保送、2次三振，失掉2分（1分責失分）、無關勝敗。

台鋼3局開始啟動牛棚，陳翊瑄登板投0.2局失掉2分、承擔敗投，鄧佳安、黃勃睿依序登板，各投2局無失分，曾品洋、謝葆錡登板各投1局，都沒有再多掉分數。（編輯：管中維）1111113