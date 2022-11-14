宋家豪百中繼成功當目標 季後嘗試高爾夫

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日職樂天金鷲隊投手宋家豪（左1）去年底簽下複數年約，但他把每年都當成合約年，宋家豪表示，明年目標挑戰100次中繼成功，「如果可以達成這個紀錄，對我來說是很棒的里程碑。」中央社記者謝靜雯攝 111年11月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）日職樂天金鷲隊投手宋家豪去年底簽下複數年約，但他把每年都當成合約年，明年目標拚達成生涯百中繼，季後他也嘗試打高爾夫，他笑說自己成績不好，隊友岸孝之最強。

宋家豪去年底與球隊簽下複數年約，明年不用重新談約、算是合約年，宋家豪表示，把每年球季都當作合約年，都想要有好的表現可以繼續留在日職，目前生涯累計87次中繼成功，明年目標挑戰100次中繼成功，「如果可以達成這個紀錄，對我來說是很棒的里程碑。」

宋家豪說，職棒環境很競爭，每年都有很多新人、潛力年輕球員加入，是壓力也是動力，會督促自己往上爬。

宋家豪表示，今年季後訓練與過去差不多，但有少量的嘗試不同運動項目，畢竟球季中比較少有機會，透過接觸不同的運動，可從中學習到一些棒球學不到的東西。

宋家豪季後與味全龍隊投手廖任磊一起打高爾夫，他笑說自己成績不是很好，但打高爾夫時間拉得比較長，可以慢慢走，中間可能會想到一些不一樣的事情。

被問起最佳成績，宋家豪說：「不好說啦，桿數還在3位數」，但也提到樂天隊友蠻多人很會打高爾夫、成績都不錯，「像則本昂大、辛島航、岸孝之都是標準桿，裡面打最好的應該是岸孝之。」（編輯：張芷瑄）1111114