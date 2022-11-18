莊智淵連趕4局逆轉 晉級桌球亞洲盃8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣「桌球教父」莊智淵凌晨在亞洲盃桌球賽男單首輪歷經首局先失，隨後連搶4局上演逆轉秀，以4比1擊退印度選手卡邁爾，晉級8強。

2022年亞洲盃桌球賽在泰國曼谷舉行，共有4名台灣選手參賽，台灣桌球一哥林昀儒、桌球女將鄭怡靜均在首輪止步，而一姐陳思羽則成功突圍，闖進8強。

41歲的莊智淵壓軸上陣，他曾在今年5月世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特（Westchester）支線賽男單賽事封王，目前世界排名第16。

莊智淵亞洲盃男單首輪對手為排名第44的印度選手卡邁爾（Achanta Sharath Kamal），雙方生涯4度碰頭，各拿2勝，但最近一次碰頭已是2018年亞運。

莊智淵儘管以7比11丟掉首局，但次局找回節奏，在5比4領先時，拉出6比0攻勢，以11比4扳回一城。

第3局在3比3平手時，莊智淵靠著反手連續進攻，取得領先優勢，並在10比7後直接兌現局點。

莊智淵第4局延續攻勢，以11比4搶下，率先聽牌，第5局也未給對手太多機會，以11比6收下勝利。

莊智淵挺進8強賽後，將與爆冷擊退中國選手林高遠的伊朗好手阿拉米揚（Noshad Alamiyan），爭奪4強門票。（編輯：楊昭彥）1111118