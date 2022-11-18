黑豹旗響軍歌成標誌 中正預校64強不敵壽高止步

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）黑豹旗青棒賽中響起「軍歌」就知道是中正預校出場，今天64強雖然以0比16、4局輸給壽山高中，但精神沒有輸，壽山高中總教練郭東晏稱讚對手能力不錯，也盼刺激更多人愛上棒球。

中正預校參加黑豹旗青棒賽休息室中唱「軍歌」成為標誌，今天與科班球隊壽山高中交手，沒能敲出安打，加上投手群、守備都有狀況，輸球止步。

對手壽山高中總教練郭東晏表示，中正預校以高一、高二球員為主參賽，他們的守備能力應該算是社團球隊前半段，今天第一局可能狀況來得比較快，加上運氣站在壽山高中這邊，不然中正預校應該不至於失這麼多分。

郭東晏表示，中正預校的精神和表現，相信可以激勵其他社團球隊，大家都說棒球是台灣的國球，讓更多年輕人愛上打棒球，越多人參與這個運動，棒球運動更能蓬勃發展。

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壽山高中今天1局靠著黃士綸場內2分全壘打開啟攻勢，單局攻下5分，2局再添1分，3局抓準中正預校投手狀況較多，單局7安、5保送，一口氣攻下10分、順利拿勝晉級32強。

郭東晏表示，科班球隊對上社團球隊心態不會放鬆，球員們反而會給自己過大的壓力，擔心打不好會丟臉，但也一直鼓勵他們不可能每個人、每場比賽的狀況都這麼好，平常心面對比賽。（編輯：吳協昌）1111118