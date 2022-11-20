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跆拳道世錦賽首秀 陳柏諺摘銅

2022/11/20 13:05（11/20 14:31 更新）
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台灣選手陳柏諺（左）20日在世界跆拳道錦標賽男子54公斤級4強賽不敵匈牙利選手沙立姆，世錦賽初體驗以銅牌作收，賽後與台灣女將羅嘉翎（右）分享喜悅。（羅嘉翎提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月20日
台灣選手陳柏諺（左）20日在世界跆拳道錦標賽男子54公斤級4強賽不敵匈牙利選手沙立姆，世錦賽初體驗以銅牌作收，賽後與台灣女將羅嘉翎（右）分享喜悅。（羅嘉翎提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月20日
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣跆拳道選手陳柏諺今天在世界跆拳道錦標賽男子54公斤級一路闖進4強賽，最終以1比2不敵匈牙利選手沙立姆（Omar Salim），世錦賽初體驗以銅牌作收。

2022年世界跆拳道錦標賽在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行，台灣這次派出8男、8女參賽，東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎日前在女子57公斤級，為台灣拿下1面銀牌。

陳柏諺過去曾擔任羅嘉翎陪練員，今年曾一同赴歐洲參賽，陳柏諺當時在波蘭公開賽、塔林公開賽男子58公斤級合計進帳1金、1銀，這2面獎牌也幫助他提升自信心。

陳柏諺這次首次參加世錦賽，轉戰54公斤量級，首輪以2比0擊敗尼加拉瓜選手後，次輪再擊退世界排名第8的以色列選手帕什科夫斯基（Tom Pashcovsky），並在16強賽以2比1淘汰約旦選手伊美丹（Loay Ihmedan）。

陳柏諺8強賽面對世界排名高居第2、克羅埃西亞選手特斯凱拉（Josip Teskera），同樣毫無懼色，以2比0搶下4強門票，可惜4強賽以1比2輸給匈牙利選手沙立姆，並列銅牌。

台灣在過去2屆世錦賽，僅在2017年拿下1銀，這次參賽截至目前為止，累計1銀、1銅，本屆世錦賽將展開最後1天賽程，台灣選手還有機會挑戰獎牌。（編輯：李亨山）1111120

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