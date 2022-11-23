領航猿租借施顏宗給柏力力 蘇志誠提前解約

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布，SBL與彰化柏力力達成協議，施顏宗將以租借方式效力柏力力參與SBL賽事，而後衛蘇志誠因個人生涯規劃，提前結束合約。

不過，這並非本季首起租借球員的案例，今年8月福爾摩沙台新夢想家宣布，與超級籃球聯賽（SBL）彰化柏力力、球員鄭子洋達成共識，新球季球員鄭子洋將以租借方式效力柏力力。

領航猿今天發布新聞稿表示，施顏宗將以租借方式效力彰化柏力力參與第20屆SBL賽事，總經理陳信安說：「評估球員發展空間，最終決定以租借方式，讓阿飛前往彰化柏力力，在更多上場機會的磨練下，期待他能再次進化，未來回歸母隊時給予更多幫助。」

施顏宗自2019年加入SBL璞園建築，場均6.7分、4.7籃板，後來2021年轉戰P. LEAGUE+桃園璞園領航猿，在場上持續以優異的爆發力，提供攻守支援，場下也能給予學弟們經驗指導。

另外，球團表示，上賽季剛加入領航猿的後衛蘇志誠，因傷休養缺陣多時，今年度熱身賽雖僅出賽4分鐘，仍於進攻端展現高效率表現，其三分線出手與兩次罰球皆命中，貢獻5得分，場下也能鼓舞隊友帶動團隊氣勢。

蘇志誠因個人生涯規劃，與領航猿提前結束合約，球團表示，感謝他的付出，並祝福未來發展一切順利。（編輯：張雅淨）1111123