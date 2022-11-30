「四爺營造」關門 陳傑憲直言金手套意義大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022中華職棒頒獎典禮30日在台北舉行，統一獅隊「四爺」陳傑憲今年為外野手最佳9人3連霸、金手套首度得獎，他受訪時直言，拿金手套意義很大。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職統一獅隊「四爺」陳傑憲今年外野手最佳9人3連霸，金手套首度得獎，他直言拿金手套意義很大，總教練林岳平曾激將、再不行就只剩教練位置了，順利拿下金手套「四爺營造」關門。

中華職棒統一獅隊野手「四爺」陳傑憲，從內野移往外野，近年在外野位置打出亮眼表現，今年完成外野手最佳9人3連霸，守備也獲得肯定，首度拿下金手套外野手獎。

陳傑憲今天接受媒體訪問時表示，拿下金手套的意義重大，也知道先前大家都說自己是拿棒子守備，球迷也很有創意，用「四爺營造」形容他失誤次數多；他也透露，當初從內野移防外野時，總教練林岳平直接跟他說，「如果外野再不行，你只剩教練的位置了」。

陳傑憲表示，失誤很煎熬、壓力也很大，打擊打了全壘打不一定可以幫助球隊，但是一個失誤可能會害球隊輸球，他也笑說，今年可以拿下金手套，也算是退出「四爺營造」了。

談起今年表現，陳傑憲直言「不滿意」，但每場比賽都盡力去做，最後結果出來、努力沒有白費，今年可以拿下金手套和最佳9人，也會更有動力，讓明年球季更有信心。

陳傑憲今年也有喜事臨門，太太的預產期是明年4月，他說有了小孩後心態上真的會不一樣，有時場上表現不好很生氣想要發洩時，但想到老婆、小孩，就會讓自己冷靜一點、更穩重一點。

對於明年目標，希望不管打擊、守備都要更進步，知道外野位置很競爭，明年不管最佳9人、金手套都想要挑戰連霸，「希望明年可以再穿帥帥的跟大家見面」。（編輯：張芷瑄）1111130