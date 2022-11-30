李凱威金手套二壘手幫教練圓夢 想挑戰最佳9人

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2022中華職棒頒獎典禮30日在台北舉行，味全龍隊野手李凱威首度拿下金手套二壘手獎，他說，明年希望可以挑戰打擊獎項、最佳9人也是目標。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊野手李凱威首度拿下金手套二壘手獎，幫球隊教練陳志偉圓夢，他明年希望可以挑戰打擊獎項、最佳9人是目標，也表示如果再得獎會嘗試不同風格的西裝。

中職味全龍隊野手李凱威首度拿下金手套二壘手獎，他透露，去年教練團其實就有給他目標，希望他可以朝年度獎項目標挑戰，但一開始比較想要求穩，今年春訓開始，不斷訓練兩側接球的反應，久而久之變成身體本能反應、守備範圍也變大。

李凱威表示，一軍綜合守備教練陳志偉一直鼓勵自己，「他常常跟我開玩笑，要我幫他圓金手套的夢」，今年如願拿下金手套二壘手獎，陳志偉第一時間傳訊息來，「他跟我說恭喜，我也恭喜他，我真的幫他圓夢了。」

對於明年球季，李凱威認為臂力可以再加強，轉傳的速度沒有這麼快，今年季後秋訓就有開始重視小肌肉訓練，希望增加手臂肌肉負荷強度。

李凱威今天選了一件暗色系西裝參加頒獎典禮，他笑說，西裝店老闆有推薦，問他要不要挑戰大膽的顏色。李凱威表示，如果明年有機會再出席頒獎典禮，可以嘗試看看不同風格的西裝，明年希望拿下打擊相關的獎項，最佳9人會是挑戰的目標。（編輯：張雅淨）1111130