林立拿年度MVP等5個獎項 自評非最優秀要更精進

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2022中華職棒頒獎典禮30日在台北舉行，樂天桃猿隊野手林立開心抱回打擊王、安打王、打點王、最佳9人，更拿下年度最有價值球員獎，會後開心與獎盃合影。中央社記者吳家昇攝 111年11月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊野手林立今年獎項豐收，拿下打擊、安打、打點王，最佳9人二壘手獎，再抱回年度MVP大獎，他自評不是最優秀球員，也提到明年還有新挑戰、每年都要更精進。

中華職棒樂天桃猿隊野手林立今年表現亮眼，最後抱回年度最有價值球員（MVP）大獎，他表示拿到任何一個獎，都要有一定出賽、一定表現，今年拿了5個獎，每個獎項對自己都很重要，沒有完整出賽就不可能挑戰這些獎項。

林立自認不是最好的球員，但是每天都會檢討，對於自己的表現鑽牛角尖，要求自己要做到最好，今年以結果來看是很好的一年，但不會因為這樣就滿足，還是會繼續努力、想辦法突破自己。

林立也表示，守備還是最大的問題點，但教練給了方向就會去努力，棒球不是簡單的運動，時時提醒自己，才可以不斷進步。他也笑說拜託教練團春訓時對自己嚴苛一點，每一年不跟別人比、只跟自己比，要一年比一年好。

拿下年度大獎MVP，林立表示，就像隊友黃子鵬提到的，本土球員可以拿下年度MVP很不容易，感謝自己的努力，但這些獎項和榮耀留在今年，明年還有新的挑戰。（編輯：屈享平）1111130