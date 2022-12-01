法國世界盃小組賽最終戰練兵 0比1不敵突尼西亞

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）已提前晉級的法國今天在卡達世界盃足球賽小組賽第3戰大幅調整先發陣容，突尼西亞率先靠著哈茲里下半場射門破網，而法國傷停補時階段進球，被判越位不算，最終以0比1落敗。

衛冕軍法國這次在世界盃足球賽D組小組賽首戰以4比1擊敗澳洲，第2戰再以2比1力退丹麥，提前收下16強入場券，第3戰與戰績1和1敗的突尼西亞交手。

法國此役只要踢和就能拿下分組龍頭，由於不像其他隊背負晉級的壓力，因此出戰突尼西亞一役，先發陣容換了9人，球門也改由37歲的老將曼丹達（Steve Mandanda）鎮守，而前2戰攻進3球的姆巴佩（Kylian Mbappe），從替補出發。

突尼西亞開賽第8分鐘獲得自由球機會，甘迪（Nader Ghandri）射門破網，但因越位被判進球無效，第34分鐘突尼西亞左路傳中，甘迪起腳卻射偏。

突尼西亞第35分鐘攻勢再起，10號哈茲里（Wahbi Khazri）禁區外射門，被門將曼丹達擋下後，球落在門前，所幸隊友及時清球解圍。

突尼西亞上半場4次射門、2次射正，而法國僅射門2次，雙方都未能攻破對方大門。

突尼西亞下半場趁著法國失誤，展開反擊，哈茲里第58分鐘單刀直入、連過3人後成功破網，也是突尼西亞在本屆世界盃首顆進球。

法國隊攻勢受阻，下半場陸續換上主力姆巴佩等人上陣，狄姆貝利（Ousmane Dembele）、姆巴佩第82、89分鐘射門均被門將攔下。

進入傷停補時階段，突尼西亞的塔比（Montassar Talbi）門前頭錘清球，卻未將球清遠，法國的格里茲曼（Antoine Griezmann）趁機起腳射門，儘管進球，但隨即經影像輔助裁判技術（Video Assistant Referee，VAR）判定越位，空歡喜一場，最終法國就以0比1落敗。

突尼西亞儘管贏球，但因同時間澳洲以1比0擊敗丹麥，突尼西亞無緣晉級，D組由法國、澳洲挺進16強，比較得失球後，由法國拿下分組第一。

澳洲將在台灣時間12月4日凌晨3時與C組第一交手，而法國同日晚間11時出戰C組第2的隊伍。（編輯：陳正健）1111201