受媽媽影響愛上棒球 台日混血徐翔聖黑豹旗好投

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）鶯歌工商投手徐翔聖的媽媽是日本人，跟著媽媽看日職阪神虎隊比賽愛上棒球、偶像是藤川球兒，他今天在黑豹旗6局無失分好投率隊晉級4強，總教練王傳家期許他球速可以再提升。

鶯歌工商高二投手徐翔聖今天在黑豹旗青棒賽8強先發對大理高中，投6局僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，無失分，最快球速140公里，率隊以2比0拿勝、晉級4強，徐翔聖是勝投。

鶯歌總教練王傳家表示，徐翔聖今天投得不錯，但有些時候球數都先處於落後，是需要改進的地方，變化球的發揮比較沒有這麼理想，但也可能是因為風大的影響，在這樣的天氣狀態可以投到140公里已經不錯了。

王傳家表示，徐翔聖這段時間進步蠻多的，本身是控球類型的投手，但教練團有協助他持續強化身體素質，希望球速可以再提升，目標極速提升到143、145公里，均速也可以拉至138、140公里。

徐翔聖表示，今天表現沒有到很好，變化球狀況不好、都以直球為主，一直以來都不算球速快的投手，明白控球更重要。

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同樣是高二投手，隊友韋宏亮、林鉑濬已經是陣中穩定的投手戰力，徐翔聖表示，大家都是好同學，也是很好的競爭對手，林鉑濬球速快、壓制力很好，韋宏亮變化球很強、速度也不慢。

徐翔聖的媽媽是日本大阪人，徐翔聖雖然在台灣出生，但幼稚園時期有在日本生活過一段時間，中文、日文都會講，媽媽是阪神虎隊球迷，受媽媽影響也開始看棒球、覺得棒球很有趣才開始打球，偶像是阪神虎隊退役球員藤川球兒，也有想過到日本讀書打球，但目前沒有確定。（編輯：張芷瑄）1111202