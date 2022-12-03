威力盃少棒開打花蓮藍搶勝 唱吳宗憲歌練抗壓

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（中央社記者謝靜雯花蓮3日電）第10屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，地主花蓮分為藍、紅2隊，花蓮藍首戰以20比0、4局擊敗苗栗縣隊，賽後還排排站唱起吳宗憲的歌，教練陳智培透露，這是練抗壓的方式。

2022年第10屆台彩威力盃棒球賽今天在花蓮開打，花蓮藍隊以太巴塱國小為主體，加入中原國小、瑞穗國小和新城國小球員組成聯隊，總教練陳智培表示，這批球員沒有大砲型的球員，主要是安打型球員。

花蓮藍隊今天首戰與苗栗縣隊交手，花蓮藍隊打線發揮，團隊敲出16支安打，2棒打者黃譯皜單場4安、包括3支二壘打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。

黃譯皜在母隊太巴塱國小也都是打2棒，雖然打過全壘打，但他自評不是長打型球員，主要追求安打，單場敲4安是第一次，會開始打球是因為隊友柯彥勛邀約加入球隊，覺得打棒球很好玩、不會累。

黃譯皜除了打擊也會投球，擔任投手時主要是後援投手，偶像是中信兄弟隊野手王威晨，「因為他很帥、又很強」。

陳智培表示，此次聯隊集訓僅約1個半月，比預期的時間短，今天首場比賽開賽有點小狀況，球員難免緊張，但還好比賽前半段就積極搶下比較多分數，今天打起來還是有點放不開，會慢慢調整進入比賽狀況。

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身為地主隊，陳智培坦言壓力不小，今天賽後看到球員們排排站唱起吳宗憲的「是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我」，還有搭配動作，陳智培表示，這樣的歌唱安排也是為了讓球員練抗壓。

陳智培還推薦陣中球員陳科睿會唱草蜢的「失戀陣線聯盟」，陳科睿表示唱歌是爸爸教的，至於為什麼開始打棒球，是因為看到親戚林智勝（味全龍隊）、陳俊秀（樂天桃猿隊）打球才有興趣，陳科睿喊林智勝叔叔，「他有教過我打擊、知道他很會打全壘打」。（編輯：張芷瑄）1111203