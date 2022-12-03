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T1海神專剋太陽 跨季交手5連勝

2022/12/3 19:54
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（中央社記者龍柏安台北3日電）T1聯盟衛冕軍高雄全家海神，彷彿是台中太陽的天敵，今天靠著下半場68比40攻勢拉開差距，全場最多領先32分，終場以120比90大勝，也拿下跨季對戰5連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天兩地開打，下午先由高雄全家海神在主場高雄巨蛋，迎戰上季亞軍台中太陽，傍晚則由台灣啤酒英熊，在自家天母體育館對上新北中信特攻。

海神上季在例行賽最後3次與太陽交手，都是勝利的一方，總冠軍賽更是以直落三橫掃對手封王，本季雙方首次對戰，海神就99比79、以20分之差輕取太陽，加上今天在內，共拉出例行賽跨季5連勝。

海神今天長程砲火猛烈，團隊累計飆進15顆三分球，命中率達39.5%，全隊共6人得分達到雙位數，共有11人有得分進帳，其中美籍菲裔主控布銳克曼（Jason Brickman），更是攻下全隊最高的21分、11助攻與4抄截。

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對布銳克曼而言，今天比賽意義格外不同，因為他的哥哥特別從日本飛來台灣觀戰，賽後布銳克曼也說：「知道家人會在場邊很嗨，開賽還真的有些緊張，感謝家人的支持。」

至於特攻，今天靠著「黑豹」阿巴西攻下最高的25分，「玉面射手」謝亞軒三分球9投7中，攻下次高的21分，搭配林韋翰的16分、11助攻，合力以117比103擊敗英熊，也終止了近來的2連敗。（編輯：張芷瑄）1111203

#布銳克曼
#海神
#謝亞軒
海神
T1特攻多點開花攻勢 開幕戰主場打爆海神
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