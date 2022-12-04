PLG鋼鐵人力挫國王 奪開季首勝

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台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人4日靠著洋將鈦強（中）攻下33分、11籃板、5助攻，率隊以115比95擊敗新北國王，終止6連敗，開季首勝到手。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人今天先發5人全部得分雙位數，洋將鈦強與鐵米聯手攻下60分，率隊以115比95擊敗新北國王，終止6連敗，開季首勝到手。

新北國王開季以5勝1敗暫居聯盟龍頭，唯一的1敗就是輸給福爾摩沙台新夢想家，今天作客高雄市鳳山運動園區體育館，出戰鋼鐵人。

鋼鐵人昨天攻下119分，仍無緣本季首勝，今天開賽延續昨天的好手感，首節以31比27領先。

鋼鐵人次節一度落後2分，洋將鈦強（Terrence Jones）與陳又瑋開啟一波16比0的攻勢，逼得國王隊兩度喊暫停，鋼鐵人上半場結束將比分拉開至65比49。

雙方易籃後，儘管國王隊展開反擊、拉近比分，但鋼鐵人張伯維挺身而出，兩記三分球力阻國王隊迎頭趕上。

周儀翔與張伯維決勝節在外線挹注火力，守住領先優勢，最終以20分之差獲勝，擺脫開季6連敗的陰霾。

鋼鐵人此役5人得分雙位數，以鈦強表現最佳，攻下33分、11籃板、5助攻，鐵米（Femi Olujobi）進帳27分、18籃板、3助攻，陳又瑋貢獻13分，周儀翔與張伯維各得12分。

另一場在新竹縣體育館的比賽，桃園璞園領航猿以94比80擊敗新竹街口攻城獅，領航猿上場9名球員都有得分進帳，盧峻翔表現最出色，拿下23分、4籃板。（編輯：陳仁華）1111204