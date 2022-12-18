天冷條件嚴苛 富邦U18新北白把握機會搶分拿勝

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2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日在寒流中正式開打，地主新北白隊（圖）首戰與彰化縣隊交手，新北白全隊雖僅敲2安但仍把握機會搶分，終場以3比1拿下首勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）富邦U18棒球邀請賽地主新北白隊今天首戰與彰化縣隊交手，天氣條件嚴苛，氣溫寒冷也影響球員表現，新北白隊團隊雖然僅敲出2支安打但把握機會搶分，終場以3比1拿下首勝。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，地主新北市隊分為新北藍、新北白兩隊參賽，新北藍隊以穀保家商代表，新北白隊以鶯歌工商為主體，另外選入秀峰、崇義高中球隊各1人。

新北白隊首戰在新莊棒球場與彰化縣隊交手，氣溫低，總教練王傳家直言，這樣的氣候條件對球員來說蠻嚴苛的，感覺球員在場上也有點畏畏縮縮，雖然打線安打數不多，但棒球就是這樣，保送、推進、高飛犧牲打，不用安打也可以得分。

兩隊前3局都沒有拿下分數，新北白隊4局靠著保送、盜壘、暴投、高飛犧牲打，沒有敲出安打就先馳得點，5局靠著保送、短打推進、張浩禶適時安打送回第2分，6局再靠著失誤、安打、高飛犧牲打多添1分保險分。

新北白隊先發投手鄭浩瑋是崇義高中的球員，投5局被敲4支安打，投出8次三振、無失分，最快球速142公里，好投壓制幫助球隊拿下勝利，也收下勝投。（編輯：管中維）1111218