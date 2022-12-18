鄭浩瑋高中球速增約20公里 富邦U18好投拿勝

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2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日開打，地主新北白隊首戰與彰化縣隊交手，派出投手鄭浩瑋先發，主投5局被敲4安，送出8次三振、無失分，最快球速142公里，展現壓制力，率隊以3比1拿勝，也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）富邦U18棒球邀請賽新北白隊投手鄭浩瑋今天扛首戰先發，投5局飆出8次三振、無失分，好投壓制。鄭浩瑋高中球速進步約20公里，投球角度不錯，畢業也想挑戰職棒。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，地主新北白隊首戰與彰化縣隊交手，派出來自崇義高中的投手鄭浩瑋先發，鄭浩瑋投5局被敲4支安打，投出8次三振、無失分，最快球速142公里，展現壓制力，率隊以3比1拿勝，也拿下勝投。

新北白隊總教練王傳家表示，此次以鶯歌工商為主體，另外選入秀峰、崇義高中球員各1人，看重崇義的投手鄭浩瑋主要是穩定度很好，有一定的球速，變化球也都滿不錯的。

鄭浩瑋最快球速約142公里，雖然不是頂尖的快，但王傳家表示，鄭浩瑋因為有身高優勢，有投球角度，加上滑球品質不錯，兩個優勢搭配其實打者並不好掌握。

鄭浩瑋自評今天表現還不錯，但還可以更好，今天比較冷，有提前熱身準備，首度加入聯隊很新鮮，隊友們很友善、也很開放，感覺自己有被感染到，會開始自動跟大家聊天。

鄭浩瑋透露，剛進到高中時球速才120公里出頭，升上高三隨著球速提升越來越有自信，覺得可以壓制對手，今年在黑豹旗曾對南英商工先發投7局、無失分，幫助球隊拿下勝利，他也表示，經過那場比賽後感覺又更上一層樓。

鄭浩瑋目前高三，未來的目標想要挑戰職棒，如果沒有獲得青睞，就先讀大學磨練，想辦法再提升自身能力。（編輯：張雅淨）1111218