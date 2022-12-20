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加入大都會攜手薛哲、魏蘭德 千賀滉大：超不真實

2022/12/20 08:36
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（中央社紐約19日綜合外電報導）日本強投千賀滉大今天正式加入MLB大都會先發投手輪值，與偶像薛哲、魏蘭德並肩作戰，他對此表示，一切「超不真實」。

在據報以5年7500萬美元加入美國職棒大聯盟MLB紐約大都會後，千賀滉大（Kodai Senga）在記者會中穿著他的新球衣，並透過翻譯說：「我覺得超不真實的。」

千賀滉大用英文說：「能前進大蘋果（指紐約），我感到十分開心且興奮。加油，大都會。」

29歲的右投千賀滉大率福岡軟銀鷹拿下5次日本職棒總冠軍，並幫助日本在去年的東京奧運勇奪金牌。

大都會總經理艾普勒（Billy Eppler)說：「我們對於能迎來千賀滉大，感到非常雀躍。」

「我們觀察他好幾年了，當我們得知他成為自由球員，我們就想要把他簽回來。」

今年獲選為國家聯盟年度最佳教練的大都會總教練休瓦特（Buck Showalter），和艾普勒在內的大都會代表，在11月時和千賀滉大會面，並說服他紐約是他該去打球的地方。

千賀滉大透過翻譯說：「大都會展現他們真的想得到我的決心，且在這裡還能有機會與這些偉大的資深投手一起投球。」他稱薛哲（Max Scherzer）、魏蘭德（Justin Verlander）這些拿過世界大賽冠軍的投手，在日本是眾所皆知的「傳奇投手」。

千賀滉大表示，他很期待能為大都會球迷投球。大都會上次拿下世界大賽冠軍，已經是1986年的事了。

千賀滉大說：「我會竭盡所能，不去辜負了他們的期待。」

千賀滉大今年在日本投了148局，賞給對手159次三振，僅送出50次保送，防禦率僅1.89。

艾普勒說：「千賀滉大的投球能力，和他會投的球種，都十分具有壓制力。」

千賀滉大在考慮時，曾聽取達比修有的建議。達比修有曾是日職球星，2012年起到MLB發展，目前效力於聖地牙哥教士，未來將會在對大都會的比賽，與千賀滉大正面交鋒。

千賀滉大說：「他給了我很多很好的建議。」

大都會在2022年終結了5個球季的季後賽荒，但在季後賽首輪不敵教士。他們自2015年的世界大賽後，就未曾在季後賽的任一個系列賽勝出過。那年，大都會在世界大賽1比4敗給堪薩斯市皇家隊。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111220

#千賀滉大
#艾普勒
#大都會
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