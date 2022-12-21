T1將增球員異動名單 讓球迷一手掌握球星動態

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（中央社記者龍柏安台北21日電）桃園永豐雲豹洋將霍華德上週缺陣引發球迷怒吼，球隊總經理蘇翊傑甚至因此下台，T1聯盟秘書長張樹人今天表示，聯盟本週起將發布球員異動名單，讓球迷第一手掌握球星動態。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹18日在主場國立體大綜合體育館，迎戰聯盟衛冕軍高雄全家海神，比賽當天雲豹洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）霍華德因身體不適缺陣，滿場球迷噓聲伺候。

依照T1規定，比賽球隊需在賽前2小時前勾選出13名登錄球員名單，賽前1個半小時前得決定先發名單，若洋將受傷，球團可將此名球員放入傷兵名單，不過依照規定，一旦進入傷兵名單之列，未來30天之內都不得登錄上場。

目前T1聯盟當中，僅台南台鋼獵鷹洋將布朗（Taylor Braun）被放置在傷兵名單當中，也因此上週獵鷹才簽下P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅洋將布拉（Sim Bhullar）即刻救援。

近來除霍華德缺陣引發風波外，球員異動頻傳也搞得球迷「霧煞煞」，因此T1上週開會討論決議，接下來所有球員異動將先經過聯盟審核，一旦審核通過就會在異動名單中公布，包括未來傷兵也會尋此模式辦理。

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張樹人表示，球員異動名單預計本週就會開始實施，先會在社群媒體上公告，目前也已和工程師討論，未來希望能在官網上新增欄位，讓球迷可以一目了然，也希望未來可以減少類似霍華德缺陣所帶來的影響。

此外T1聯盟今晚也發出公告，指出前雲豹總經理蘇翊傑與球團曾在賽後記者會與社群媒體，針對海神發布不友善言論，嚴重傷害聯盟形象，經決議將針對雲豹處以罰款新台幣5萬元，並公開對聯盟與相關球團致歉。（編輯：郭諭儒）1111221