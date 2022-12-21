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霍華德未出賽惹議 消保處擬比照文化表演訂定型化契約

2022/12/21 11:24（12/21 12:01 更新）
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雲豹洋將「魔獸」霍華德（中）在18日賽事未上場，引發球迷不滿。圖為霍華德在場邊為隊友加油。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
雲豹洋將「魔獸」霍華德（中）在18日賽事未上場，引發球迷不滿。圖為霍華德在場邊為隊友加油。中央社記者鄭清元攝 111年12月18日
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（中央社記者陳俊華台北21日電）「魔獸」霍華德18日缺席雲豹隊主場賽事，引發球迷不滿。行政院消保處今天說，陸續接到申訴，會針對個案類型，討論比照文化部的表演研議定型化規範，表演內容公開透明，若發生不可抗力也要事前通知消費者。

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊16至18日進行3連戰，傷癒歸隊的洋將霍華德（Dwight Howard）僅打前2場賽事，18日在主場國體大綜合體育館與高雄全家海神隊一役，全程在板凳觀戰，讓進場看球的球迷期待落空，也有球迷向消保官投訴。

民進黨立委莊瑞雄今天在立法院內政委員會質詢時指出，球隊對球員健康風險評估，他絕對尊重，但造成上萬名觀眾買票進場後，沒看到霍華德上場有點缺憾。台灣職業運動蓬勃發展，未來可能有類似案件發生，要求消保處積極研議，在保護消費者權益、尊重球團調度自主權間，找到平衡。

行政院消費者保護處簡任秘書陳星宏說，陸續接到申訴；在任何運動比賽、大型演唱會等，已有法規規範，主辦單位的表演內容如已事先讓消費者知道，就要按照表演場次、出場角色、內容等如實呈現。

陳星宏表示，但是運動球員或主要表演者如有身體健康上的危害，是不可抗力、歸責的情況下，就要做些衡平規範；消保處陸續接到消費者申訴後，會針對個案類型，看看是否比照是文化部表演的定型化規範，做相關法規上管理。

莊瑞雄說，如果這次雲豹隊能事先向球迷預告，才不會覺得權益受損，也能體諒球隊調度。陳星宏指出，會協調相關體育主管機關，有法規、定型化契約規範，任何體育團體要表演前，相關資訊要公開透明，讓購票的消費者知道表演內容是什麼，如果發生不可抗力，也要事前通知消費者，彌平後來看不到明星的爭議。

依「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容演出，主要表演人員或節目內容在預定表演前發生變動，業者需即時以適當方式公告並通知消費者，消費者在演出前可要求全額退費，未依規定通知或公告，表演結束後，消費者仍可要求全額退費。（編輯：翟思嘉）1111221

#霍華德
#雲豹
#消保處
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