霍華德反擊歐尼爾酸言 雲豹發聲明挺自家球星

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因左膝不適休兵的台灣職籃T1聯盟超級球星霍華德（中），週末將隨隊出征客場用行動力挺隊友。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北24日電）因左膝不適休兵的台灣職籃T1聯盟超級球星霍華德，週末將隨隊出征客場用行動力挺隊友，桃園永豐雲豹今天發表聲明，同樣力挺霍華德，回應NBA名人堂成員歐尼爾的酸言酸語。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹超級球星、生涯共8度入選美國職籃NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），前兩戰主場表現亮眼，場均可繳出30.5分、17籃板與9.5助攻的全能成績單，也成功在台掀起籃球熱潮。

霍華德的超夯表現，卻引來NBA「賢拜」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的嘲諷，認為他面對只有5呎8吋（約173公分）的球員，繳出這樣的成績是應該的。

面對歐尼爾的酸言酸語，霍華德展現高EQ回應，他在社群媒體直播中，呼籲歐尼爾停止仇恨，應散播更多的愛。

雲豹今天在聲明中也表達力挺霍華德之意，寫道：「我們在你身邊（We're on your side）」，除希望停止仇恨言論，也強調身材是天賦，只有努力才會不斷進步。

霍華德11月20日在主場迎戰台中太陽時，因碰撞後造成左膝不適，球團隔天宣布他將休兵2週。

即便受傷缺陣，霍華德仍心繫隊友，也強烈表達想要與隊友共同並肩作戰的想法，因此就算無法出賽，仍將隨隊前往客場，雲豹11月27日下午2時作客太陽，將是他在T1聯盟的客場初體驗，他除在場邊擔任精神領袖，也以實際行動力挺隊友。（編輯：張雅淨）1111124