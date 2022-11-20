來台打球是福分 「魔獸」霍華德：不想回家了

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霍華德表示，很喜歡台灣籃球，他認為來台灣打球是一種福分，讓他直呼想留在台灣，不想回家了。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）在美國職籃NBA奮戰18年的「魔獸」霍華德選擇加盟桃園雲豹，他今天表示，很喜歡台灣籃球，他認為來台灣打球是一種福分，讓他直呼想留在台灣，不想回家了。

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天在主場國體大以94比103不敵台中太陽，無緣2連勝，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）此役拿下23分、9籃板、10助攻，來台加盟雲豹隊前2戰都繳出「準大三元」成績。

桃園雲豹總教練劉嘉發賽後接受媒體聯訪時表示，球隊今天攻防依舊表現滿不錯，可能是因為連續出賽，體能上有些落差，下次再度交手，將全力爭取勝利。

霍華德來台打球，一舉一動都成為焦點，他表示，「很喜歡台灣籃球，欣賞這邊的拚勁，不管在哪個聯盟打，都喜歡對抗的感覺 」。

霍華德指出，除了期待幫助雲豹年輕球員成長外，也希望協助球員習慣在鎂光燈下比賽。

霍華德今天記者會中再度表達對台灣的喜愛，他認為，他在NBA打球18年，能來台灣打球是一種福分，「能和新隊友打球，和擁有寶寶（劉嘉發）這樣的教練，讓我不想回家，想待在台灣」。

不過，36歲的霍華德連2場出賽都超過40分鐘，也考驗他的體能，他坦言，很久沒打這麼久，身體也還在調整，而上半場因與隊友的腳相撞，後來也讓他感到有點疲勞。

霍華德的好勝心也看在劉嘉發的眼裡，他表示，霍華德當下表達不想冰敷，還想繼續打、帶領隊友贏球，後續會再瞭解霍華德體能狀況，並與教練團溝通，遇到連續的比賽，霍華德第1場出賽時間會較長，第2場會進行適當調配。（編輯：張雅淨）1111120