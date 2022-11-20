霍華德在台首戰驚豔 表現回春有望吸引NBA目光

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T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日在主場國立體大綜合體育館進行主場開幕戰，陣中球星霍華德（Dwight Howard）（黑衣）初次在台登場，上籃得分，終場助隊成功逆轉奪勝。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

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（中央社紐約19日綜合外電報導）前NBA球星霍華德轉戰台灣第一場比賽就有令人驚豔的表現，他回春的身手在社群媒體引發熱議，甚至有媒體認為，他若繼續有這樣的表現，有機會能吸引NBA球隊的注意。

美國體育消息網站「看台報告」（Bleacher Report）報導，霍華德（Dwight Howard）在18年的美國職籃NBA生涯，效力過7支球隊，曾8次入選明星賽，3度獲選為年度最佳防守球員，握有1枚總冠軍戒指。

在他於台灣運彩xT1聯盟的首秀，霍華德繳出38分、25籃板、9助攻、4阻攻的成績，率領桃園永豐雲豹克服全場最多25分落後，最終在延長賽後，以120比115擊敗新北中信特攻，完成聯盟史上最大逆轉。

觀察家不僅對霍華德的數據感到驚豔，還發現他與在NBA時的打法相比，更勇於在三分線外出手，且更會傳球，這讓他對比賽更具影響力。

有些球迷因此在推特（Twitter）表示，霍華德可能因為搬到台灣找到回春之鑰。

霍華德是2004年NBA選秀狀元，曾是NBA最具宰制力的大個兒球員。他在效力奧蘭多魔術的8個球季，平均每場比賽可拿下18.4分、13籃板、2.2阻攻。

不過，在最近4個球季，霍華德一共只先發了44場比賽。

而台灣職籃的競爭強度雖遠不及NBA，但霍華德的表現似乎有回春傾向。

霍華德一直以來都不是以傳球見長的球員，他在NBA生涯中，平均每場比賽只有1.3次助攻的成績，但他在台灣的處女秀，卻表現得十分出色。

此外，霍華德生涯在NBA打了1242場例行賽，僅在三分線外出手103次，只命中22球，但在台灣的首戰，他在三分線外的出手多達10次，命中了其中兩球。

不論霍華德在台灣有什麼樣的表現，他似乎不太可能再成為NBA的超級巨星，但他如果持續繳出在台首戰的成績，預料將會吸引一些NBA球隊的注意。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111120