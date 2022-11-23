歐尼爾暗諷T1強度不足 霍華德開直播盼俠客停止仇恨[影]

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前NBA球星「俠客」歐尼爾嘲諷「魔獸」霍華德來台後的表現，霍華德23日下午在社群平台開直播回應。圖為霍華德20日出賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）前NBA球星「俠客」歐尼爾嘲諷「魔獸」霍華德來台後的表現，霍華德今天下午在社群平台開直播回應，並反問歐尼爾曾來台打球嗎？他呼籲歐尼爾應停止散播仇恨。

生涯8度入選NBA全明星賽的霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，首秀繳出38分、25籃板、9助攻成績，第2戰拿下23分、9籃板、10助攻，連2戰繳出「準大三元」成績，讓台灣球迷見識到這名36歲的老將身手。

不過，霍華德來台後的好表現，不但未獲得歐尼爾（Shaquille O'Neal）肯定，歐尼爾還暗諷T1聯盟比賽強度不足，甚至表示「比賽時候面對5呎8吋（約173公分）球員，他本來就應該拿到30分」。

霍華德下午在個人Instagram（IG）開直播回應歐尼爾，霍華德表示很多人想要以歐尼爾為榜樣，但歐尼爾卻帶著仇恨的眼光，歐尼爾不需要嫉妒任何人。

霍華德表示，不是每個人都能來到NBA，不應該因為自己曾經在NBA打球，就貶低其他人。

對於表現遭質疑，霍華德反問歐尼爾，「你曾來台灣打過球嗎？你可以來這邊拿38分、25籃板、9助攻嗎？」霍華德強調，自己在球場上是盡全力抓下每一個籃板。

霍華德整段直播長達52分鐘，但他強調自己並不是生氣，而是這個世界已經太多仇恨，呼籲歐尼爾停止仇恨，應散播更多的愛。（編輯：屈享平）1111123