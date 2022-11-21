霍華德打完第2場比賽左膝不適 休兵2週
2022/11/21 21:11（11/21 21:21 更新）
T1聯盟桃園永豐雲豹20日迎戰台中太陽，雲豹球星「魔獸」霍華德（白衣）拿下23分。中央社記者吳家昇攝 111年11月20日
（中央社記者黃巧雯台北21日電）「魔獸」霍華德昨天與隊友碰撞，造成左膝不適，桃園雲豹今晚表示，霍華德已赴醫院檢查，並無大礙，將尊重醫生建議休息2週，意味著未來2週客場比賽將看不到霍華德出賽。
台灣職籃T1聯盟桃園雲豹昨天在主場國體大與台中太陽交手，36歲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台前2戰出賽都超過40分鐘，他賽後坦言，很久沒打這麼久，身體還在調整，還透露上半場因與隊友的腳相撞，後來讓他感到有點疲勞。
雲豹球團今晚發布新聞稿表示，霍華德昨天上半場比賽因不慎與隊友發生碰撞，造成左膝不適，今天上午已赴長庚醫院檢查完畢，目前並無大礙，但醫療團隊為求慎重起見，建議他休息2週，待完全無礙情況下再出賽。
霍華德表示，感謝長庚醫療團隊所提供的完整醫療規劃，也將遵照醫生指示，進行後續相關治療。
球團指出，由於霍華德強烈地想要早點回到場上比賽，因此下午也在友人推薦下，赴合格的中醫診所聽取中醫師意見，當作後續治療參考，並請關心他的球迷無須擔心。
雲豹隊未來2週都將在客場出賽，其中11月27日將作客台體大球場出戰台中太陽，而12月4日則前往高雄，與高雄全家海神交手，12月16日將回到主場迎戰台南台鋼獵鷹。
霍華德因傷將缺席未來2週賽事，意味著客場比賽將不會看到霍華德在場上的身影。而台中太陽隊總經理汪蔚傑昨天透露，前2場與雲豹隊交手的主場賽事，門票都已完售。（編輯：張雅淨）1111121
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