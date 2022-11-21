魔獸霍華德T1首秀 收視創新高

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）「魔獸」霍華德披上桃園雲豹戰袍首秀成為焦點，ELEVEN SPORTS今天公布19日收視數據，有線電視收視1.51、排第4名，而單場不重複收視人口75.1萬人，創台灣職籃新猷。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前加盟T1聯盟桃園雲豹，而他的魅力也反映在票房，雲豹前4場主場、6萬張門票，10分鐘內全數售罄，就連客場出賽，主場球隊票房跟著沾光。

霍華德19日首秀在主場國體大出戰新北中信特攻，首節就賞對手2記「麻辣鍋」，全場繳出38分、25籃板、9助攻「準大三元」成績，更帶領球隊克服25分落後，上演逆轉秀。

ELEVEN SPORTS今天在臉書公布霍華德19日初登場收視數據，有線電視收視1.51、排第4名、全國綜合收視1.08，排第12名。

其中，25至49歲男性收視為2.09，刷新ELEVEN SPORTS登台6年來新高，且單場不重複收視人口為75萬1000人，同樣改寫台灣職籃收視紀錄。

另外，T1聯盟今天則同步公布11月19、20日YouTube收視統計，其中霍華德首秀中文、英文直播同時在線最高人數分別為25萬8056人、5萬1532人；20日比賽儘管熱度稍減，但中文、英文直播同時在線最高人數依舊各有19萬7619人、2萬3146人。（編輯：吳協昌）1111121