電音派對又出包 DJ Hardwell來台行臨時取消粉絲傻眼

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）曾與歌手蔡依林合作的荷蘭電音DJ Hardwell，今晚原訂在台北舉辦電音派對，卻因私人飛機無法從越南起飛臨時取消，讓頂著寒流抵達的粉絲批「比S2O還扯」。

Hardwell原本規劃在台北大佳河濱公園舉辦Hardwell Rebels Never Die - World Tour Taipei，晚上8時開演，下午4時即可入場，儘管寒流來襲，仍有不少鐵粉力挺前往，甚至從外縣市北上。

沒想到，主辦單位Super Chill Events下午5時在臉書忽然公告：「由於越南富國島機場遭遇強風襲擊，我們接獲Hardwell團隊告知，Hardwell的私人飛機無法順利起飛，我們很遺憾地宣布活動確認取消。請妥善保管您的票券，我們會全額退票，並於本週公告退票細節辦法」，許多買票觀眾到現場才得知活動取消。

粉絲傻眼怒批「為什麼不提早告知？」「把電音派對當愚人節辦」「這次直接超越任何放鳥，驚訝到現在無法相信」，認為主辦單位比8月「S2O Taiwan潑水音樂祭」臨陣換卡司還荒謬。

Hardwell稍晚透過官方社群致歉，表示他與團隊一早就抵達越南富國島機場準備出發台北，但因為強風不允許飛機起降，「一切未明朗的情況下，我們一直待在機場等待塔台的最新指示，直到下午我們接獲通知，確認我的私人飛機無法起飛前往台北，對於發生這樣的事，我感到很錯愕與難過」。

Hardwell表示，「很不幸地這個狀況並不是我能控制的，我跟團隊們也用盡一切方法到最後一刻，看是否有機會能夠飛到台北演出。我會想辦法補償你們。台灣的粉絲，我愛你們」，他也強調會全額退票補償粉絲。（編輯：管中維）1111218