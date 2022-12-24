富邦U18林鉑濬無安打5局破功 自評表現80分

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投手林鉑濬前4局沒被敲出安打、直到5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿季軍；林鉑濬自評表現80分，體能是教頭點名需要再強化的重點。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰在新莊棒球場舉行，新北白隊以鶯歌工商為主體，加入崇義、秀峰高中球員各1人參賽，季軍戰對手為以普門中學代表參賽的高雄市隊。

今年U18世界盃棒球賽國手、新北白隊投打二刀好手林鉑濬擔任先發投手，前4局讓高雄市隊打者12上12下，直到5局1人出局後才被敲出安打，今天總計用83球投5.2局，僅被敲出2支安打、無失分，有效壓制對手打線。

林鉑濬有破150公里球速，今天因為先發出賽配速，球速沒有到150公里，但仍有一定壓制力；新北白隊總教練王傳家表示，林鉑濬今天動作穩定性不理想，壞球率偏高、球不太會跑，但他是臨場抗壓好的球員、也很聰明，狀況不好有不好的投法。

林鉑濬是投打二刀好手，王傳家則認為林鉑濬的體能還可以再加強，身體素質還會再往上走，球速、續航力增加，身體也會比較輕鬆。

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林鉑濬表示，今天狀況不是很理想，所以用比較多的變化球擾亂打者節奏，也透露到了5局注意到計分板上安打數是0， 那時候就想要拚看看無安打，「但野心比較大一點，導致節奏亂掉」，5局1人出局後被敲出的安打不是失投，只是手沒有完全吃到球的縫線、有點滑掉。

林鉑濬登板成球探追蹤的焦點，他表示球探關注就是被看好，不會有壓力、做好自己，自評投手方面各方面都還需要再更好，包括節奏控制、變化球控球等；林鉑濬透露昨天有點小感冒的不適感，休息過後今天沒有太大問題，自評今天表現70至80分。（編輯：陳政偉）1111224