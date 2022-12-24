更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員
運動

水男孩奧運夢成真 2024巴黎奧運水上芭蕾可有男隊員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

富邦U18林鉑濬無安打5局破功 自評表現80分

2022/12/24 13:36（12/24 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
富邦U18棒球賽24日季軍戰新北白隊投手林鉑濬（圖）前4局沒被敲出安打、5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
富邦U18棒球賽24日季軍戰新北白隊投手林鉑濬（圖）前4局沒被敲出安打、5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北24日電）富邦U18棒球賽季軍戰新北白隊投手林鉑濬前4局沒被敲出安打、直到5局破功，總計投5.2局無失分，率隊以5比0擊敗高雄市拿季軍；林鉑濬自評表現80分，體能是教頭點名需要再強化的重點。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰在新莊棒球場舉行，新北白隊以鶯歌工商為主體，加入崇義、秀峰高中球員各1人參賽，季軍戰對手為以普門中學代表參賽的高雄市隊。

今年U18世界盃棒球賽國手、新北白隊投打二刀好手林鉑濬擔任先發投手，前4局讓高雄市隊打者12上12下，直到5局1人出局後才被敲出安打，今天總計用83球投5.2局，僅被敲出2支安打、無失分，有效壓制對手打線。

林鉑濬有破150公里球速，今天因為先發出賽配速，球速沒有到150公里，但仍有一定壓制力；新北白隊總教練王傳家表示，林鉑濬今天動作穩定性不理想，壞球率偏高、球不太會跑，但他是臨場抗壓好的球員、也很聰明，狀況不好有不好的投法。

林鉑濬是投打二刀好手，王傳家則認為林鉑濬的體能還可以再加強，身體素質還會再往上走，球速、續航力增加，身體也會比較輕鬆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林鉑濬表示，今天狀況不是很理想，所以用比較多的變化球擾亂打者節奏，也透露到了5局注意到計分板上安打數是0， 那時候就想要拚看看無安打，「但野心比較大一點，導致節奏亂掉」，5局1人出局後被敲出的安打不是失投，只是手沒有完全吃到球的縫線、有點滑掉。

林鉑濬登板成球探追蹤的焦點，他表示球探關注就是被看好，不會有壓力、做好自己，自評投手方面各方面都還需要再更好，包括節奏控制、變化球控球等；林鉑濬透露昨天有點小感冒的不適感，休息過後今天沒有太大問題，自評今天表現70至80分。（編輯：陳政偉）1111224

#林鉑濬
#新北白隊
#王傳家
林鉑濬
陳睦衡富邦U18登板飆145公里 想追上林鉑濬 林鉑濬U18看世界有想法 美國行才知台灣味美好
王傳家
富邦U18新北白季軍 王傳家：有能力拚冠亞軍 鄭浩瑋高中球速增約20公里 富邦U18好投拿勝
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族