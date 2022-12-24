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富邦U18張浩禶攻守穩定 欣賞江坤宇華麗守備

2022/12/24 17:40（12/24 17:51 更新）
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2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰24日登場，新北白隊二壘手張浩禶（前）攻守有表現，穩定發揮助隊拿下本屆季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰24日登場，新北白隊二壘手張浩禶（前）攻守有表現，穩定發揮助隊拿下本屆季軍。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）富邦U18棒球賽新北白隊拿下季軍、平隊史最佳成績，新北白隊高三的二壘手張浩禶攻守有表現，畢業打算先讀大學磨鍊，欣賞中信兄弟野手江坤宇的「華麗守備」。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北白隊以鶯歌工商為主體參賽，季軍戰擊敗高雄市隊、拿下季軍；新北白隊陣中內野手張浩禶攻守穩定發揮，他在今年黑豹旗打擊表現也很不錯，以打擊率6成15拿下打擊獎，此次比賽總計15打數敲出5支安打，包括2支三壘打，貢獻1分打點，打擊率3成33。

張浩禶說此次表現不算最好，預賽前幾場比賽還沒有很緊張，但越接近4強想要求表現、反而放不開，影響表現。

張浩禶從國小4年級開始打棒球，主要是因為小時候很好動，加上喜歡跟爸爸媽媽一起看棒球，剛好學校有棒球隊、就開始打棒球。

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目前高三的張浩禶對自己的腳程很有信心，打擊類型屬於安打型，主要守備位置是二壘，偶爾也會守游擊，對自己守備範圍很有信心。

對於未來的規劃，張浩禶表示，有跟母隊教練王傳家討論，共識是畢業後會先去讀大學，張浩禶自評各方面還沒有很成熟，都需要再磨鍊；他也透露平常最喜歡觀察中職中信兄弟游擊手江坤宇的守備動作，「因為很華麗」。（編輯：張芷瑄）1111224

#張浩禶
#江坤宇
#新北白隊
江坤宇
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