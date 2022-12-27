陳韋帆城市盃單場2長打 想變得像林智勝一樣強

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2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽8強戰，台中市中山國中陳韋帆27日單場2支長打、貢獻2分打點，率隊以4比3取勝晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）城市盃青少棒賽8強，台中中山國中陳韋帆單場2支長打、貢獻2分打點，率隊擊敗花蓮三民、晉級4強。陳韋帆具有腳程優勢，他希望打擊可以更進步，成為像偶像林智勝一樣很好的打者。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽決賽，台中中山國中今天8強與花蓮三民國中交手，兩隊攻勢往來，中山陳韋帆1局敲出三壘打、送回球隊第一分，5局再補上二壘打，幫助球隊多添1分保險分，球隊以4比3拿勝晉級4強。

中山總教練藍文權表示，三民是很強的對手，球員的身材和力量都很好，這場比賽每個球都很關鍵，中山這邊也有很多次戰術失敗，今天有打點的球員都很關鍵。

藍文權點名，外野手陳韋帆腳程是優勢，壘間可以展現破壞力，打擊方面，希望他可以把球打確實、這樣比較可以幫助球隊。

陳韋帆表示，今天上場打擊教練有提醒手的動作，照著教練講的去做、收到不錯效果。陳韋帆會開始打球是因為國小參加夏令營，覺得棒球很好玩，才開啟棒球路。

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陳韋帆的偶像是現效力中職味全龍隊的打者林智勝，「因為他打很多全壘打」。陳韋帆自評不是長打型的打者，但希望可以持續進步，成為像林智勝一樣很好的打者。

陳韋帆今年也有參加世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽事，他笑說，因為表現不是特別好，所以沒有特別的印象，只知道對手都很強，所以很緊張；自評國中階段，無論在技術、心理素質上都有進步。（編輯：張雅淨）1111227