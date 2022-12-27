HBL複賽只贏2場 三重商工重返8強

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）三重商工今天在HBL高中籃球聯賽男子組複賽外卡驟死戰歷經延長賽，最終以75比70力退成功高中，複賽僅贏2場就搶下晉級門票，與泰山高中一同前進明年2月的8強賽。

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強外卡驟死戰在高雄巨蛋舉行，成功高中今年為隊史第2度闖進12強複賽，昨天外卡賽首輪與治平高中鏖戰至延長賽才搶下勝利，今天與三重商工交手，力拚隊史首張8強門票。

成功前3節結束仍以38比59落後，靠著羅品崴末節在外線連續開火，扳成66比66平手，將比賽逼進延長賽。

三重商工延長賽及時回穩，最終以75比70帶走比賽勝利，此役以陳皇宇進帳21分、16籃板表現最佳。

三重商工收下此次複賽階段第2勝，繼101學年度後再度挺進8強，而兩度見證球隊前進8強的周敬，10年前還是球員，如今已是球隊教練。

另外，南湖高中外卡賽首輪擊敗宜蘭高中，今天迎戰泰山高中，而泰山連3年闖進4強，更曾在109學年度勇奪隊史首冠，今年複賽排名A組第4，繼107學年度後，再度落入外卡賽。

泰山開賽靠著劉宥儇、楊財康撕裂對手防線，泰山首節狂轟8記三分球，單節豪取42分，且一路領先，最終以95比67收下8強門票。

泰山教頭廖文彬表示，賽前有提醒球員將防守做到最完美，有空檔就投，就有機會拿下比賽勝利。

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泰山的楊財康攻下全隊最多26分，而張祐瑋繳出20分、20籃板「雙20」成績，廖文彬認為，楊財康過去原本就具備得分大爆發的能力，可能過去較容易緊張，他特別提醒楊財康，「不管比賽輸贏，這都是在高雄最後一場比賽，就好好表現出來」。

泰山高中、三重商工今天贏球後，加入光復高中、高苑工商、東泰高中、能仁家商、松山高中、南山高中行列，前進明年2月12至19日在新莊、板橋體育館兩地舉行的8強賽。（編輯：李亨山）1111227