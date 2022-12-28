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森保一率日本隊踢進世足16強獲肯定 將續任總教練

2022/12/28 15:44（12/28 16:10 更新）
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日本國家足球隊總教練森保一（左）。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本國家足球隊在2022卡達世界盃足球賽表現亮眼，以「逆轉勝」擊敗德國與西班牙晉級16強，厥功甚偉的主帥森保一「神調度」獲日本足球協會正面評價，將續任總教練。

日本放送協會（NHK）報導，已知日本足球協會決定由森保一續掌日本國家隊兵符。日本足球協會預計傍晚舉行森保一的就任記者會。

森保一率日本隊在卡達世界盃小組賽「逆轉勝」分別擊敗世界足球強權德國及西班牙，順利晉級16強，但首戰在PK大賽敗給克羅埃西亞，未能達成賽前設定的闖進8強目標。

森保一跟日本足球協會的合約到卡達世界盃結束後屆滿，協會方面一直在檢討總教練後繼人選，但相關人士透露，協會已決定由森保一續任。

日本國家足球隊總教練過去在世界盃結束後都會換人，森保一將是世界盃結束後續掌國家隊兵符的第一人。

朝日新聞報導，森保一2018年夏天就任國家隊總教練以來積極起用年輕選手，成功打造一支結合有經驗老鳥的隊伍，並在卡達世界盃一舉擊敗曾獲世界冠軍的德國與西班牙。

雖然森保一未能率日本隊闖進8強賽事，但也成功讓日本隊連續兩屆世界盃都踢進16強賽事。

儘管日本足球協會在思考總教練後繼人選時，也將外籍人士納入考量，但基於對森保一在場上調度能力等的正面評價，加上重視球隊訓練的延續性，最後決定跟森保一續約。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1111228

#森保一
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#卡達世界盃
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