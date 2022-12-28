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陳孝允「太老實」爆米花當MVP 目標再拚亞運

2022/12/28 16:28
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（中央社記者謝靜雯新北28日電）合作金庫野手陳孝允「太老實」，預賽與台電交手，跟對方捕手自曝緊張，今天爭冠關鍵時刻敲出再見二壘打，率隊完成3連霸，單場4安4打點拿下賽會MVP，目標再拚一次亞運國手。

2022年爆米花棒球聯盟合作金庫與台灣電力棒球隊爭冠，兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，台電靠著李育全安打先拿2分，10局下合庫靠著張文賢跑出內野安打，陳孝允關鍵二壘打，一棒3分率隊以5比4拿勝。

陳孝允今天打擊手感不錯，1局敲出安打，4局1比1平手時敲出安打，幫助球隊超前比數，8局敲出第3支安打，10局關鍵時刻當英雄，再見二壘打幫助球隊奪冠。

合庫總教練王燕國表示，外野手陳孝允是守備好、速度快的球員，王燕國還說，預賽與台電交手時，9局滿壘關鍵時刻、合庫落後，陳孝允上場打擊還跟台電的捕手說他很緊張，「我就跟陳孝允說，應該要偽裝、怎麼可以講出來」。

陳孝允笑說，當時真的很緊張，剛好也跟台電的捕手陳瑞慕很熟，才會直接這樣講、沒有想太多，今天身體的感覺不錯，「謝謝隊友給我做英雄的機會」。

陳孝允今年29歲，他表示之前待在國訓隊的時候一度有想過挑戰職棒，同期的球員有中職統一獅隊蘇智傑、富邦悍將隊李宗賢，後來評估覺得職棒太競爭了，決定留在業餘隊。

陳孝允是2018年印尼雅加達亞運班底，現在沒有職棒夢了，被問起目標，他希望明年可以再拚一次亞運國手。（編輯：張芷瑄）1111228

#陳孝允
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王燕國
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