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林書豪離開CBA 先返美與家人討論下一步

2022/12/29 13:46
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的台裔球星林書豪今天在臉書宣布，經與球隊協商後，他決定提前結束本季CBA賽季的征程，將先返回美國與家人討論下一步。

林書豪曾在美國職籃NBA奮戰9個球季，後來在2019年加盟CBA北京首鋼，但僅打1季，後來在2021年再度披上首鋼戰袍，但未獲得重用。林書豪今年9月宣布加入廣州龍獅，成為台灣好手陳盈駿的隊友，但出賽時間依舊不多。

林書豪在臉書表示，經過很認真考慮，並和廣州龍獅友好協商後，「不得不遺憾的告訴球迷們，我決定提前結束這個CBA賽季的征程」。

林書豪指出，本季在CBA並沒有太多的上場時間，作為球員的他，儘管希望有更多出賽機會，但也尊重教練團的決定。而他除了感謝廣州龍獅球團、教練團和隊友們外，也謝謝球迷陪他走過這段與眾不同的旅程。

熱愛籃球的林書豪依舊希望能回到球場上，他透露，接下來將先回到美國調整，再與家人討論、決定下一步。

根據統計，林書豪本季出賽7場，場均11.6分鐘，拿下6.9分、2.3籃板、2.1助攻。

先前就有中國媒體爆料，林書豪有可能轉戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，在林書豪離開CBA後，也讓他下一步動向受矚。（編輯：張雅淨）1111229

#林書豪
#CBA
#陳盈駿
林書豪
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