林書豪有望轉戰PLG？鋼鐵人：以球團發布為主

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）效力CBA廣州龍獅的台裔球星林書豪未獲球隊重用，有自媒體在社群網站暗示林書豪將加盟PLG高雄鋼鐵人，球團今天發布聲明，除非是球團發布消息，其他網路消息全是臆測、流言。

林書豪去年重返中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼，今年9月宣布加入廣州龍獅，成為台灣男籃主控陳盈駿的隊友，但多數時間只能在板凳觀戰，CBA本季例行賽第一階段僅出賽4場，平均出賽8.2分鐘，留下場均3.5分、0.5籃板、0.5助攻的成績。

先前就曾有中國媒體爆料，林書豪將轉戰台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，近日又有台灣自媒體在社群網站放上一張照片，林書豪身穿紐約尼克隊球衣，而一旁還有鐵灰色S的字樣，並寫下Coming Soon（即將到來），而高雄鋼鐵人的英文名稱為Kaohsiung Steelers，暗示林書豪可能加盟。

鋼鐵人球團今天發布嚴正聲明，總經理高景炎更親自錄製影片回應傳言，高景炎表示，除非是球團正式發布的公關消息，其他在網路上的消息全部都是臆測、流言。

高景炎表示，鋼鐵人球團的補強腳步從未停歇過，未來也會繼續補強球隊戰力，如果有進一步補強消息，將會第一時間以公開方式與大家分享，「我們繼續努力」。（編輯：張雅淨）1111207