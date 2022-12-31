T1海神尾盤拉10比1攻勢 客場射下太陽

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（中央社記者龍柏安台北31日電）T1衛冕軍高雄全家海神今天靠著第4節一波10比1攻勢拉開差距，加上全場團隊籃板以60比53握有優勢，終場以100比92擊敗台中太陽，拿下近6戰的第4勝。

台灣運彩xT1聯盟今天由台中太陽在主場台灣體大體育館，迎戰上季冠軍勁旅高雄全家海神，這也是上季總冠軍賽對戰戲碼，海神維持對戰優勢，與聯盟龍頭新北中信特攻之間的勝差追到只差0.5場。

海神與太陽前3節打完，雙方以72比72打平，第4節海神在82比80領先時，拉出一波10比1攻勢，一口氣拉開差距，也奠定勝基，最終也成功擋住對手反撲。

海神本土前鋒胡瓏貿今天拿下全隊最高的20分、14籃板，菲裔美籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）繳出15分、11助攻，這也是他連續6場比賽送出雙位數助攻。

海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）賽後稱讚自家球員，就算前一役輸球，此役仍能保持高昂鬥志，他並提到洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）就算開局打得不理想，所幸其他替補球員挺身而出。

賽前「落枕」的于煥亞，攻下15分、7籃板、4助攻，他承認開賽有些慢熱，「所幸很多人接力跳出來，大家也保持信心，很開心能在2022的最後一天拿下勝利」。

太陽總教練克里斯（Chris Gavina）直言，這是場比數非常接近的比賽，他們也很有機會拿下比賽勝利，可惜最後關頭球員專注力不夠集中，但他相信在新的一年會越來越好。（編輯：張芷瑄）1111231